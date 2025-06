Vergonha captada por Datafolha é comichão no dedo do eleitor Na política, espelho é lente de aumento. Nele, o Poder se enxerga grandioso. O diabo é que autoridades cheias de si ficam vazias quando filtradas pela retina da sociedade. Pesquisa Datafolha divulgada no final de semana revelou que mais da metade dos brasileiros diz ter vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (58%), dos deputados federais (58%), dos senadores (59%) e do presidente da República (56%). Veja o texto completo de Josias de Souza