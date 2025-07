Bolsonaro pede indulto que dizia estar no forno de Lula em 2018 Quem espera o pior de Bolsonaro se decepciona, pois o que vem é sempre pior do que o esperado. Na campanha de 2018, o capitão acusou o PT de tramar a abertura da cela de Lula, que estava preso em Curitiba. Convalescendo de uma cirurgia pós-facada, Bolsonaro foi às redes sociais ao vivo: "O [Fernando] Haddad, eleito presidente —ele já falou isso, se não falou vocês sabem— assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula", disse ele. "E, no minuto seguinte, nomeia chefe da Casa Civil." Veja o texto completo de Josias de Souza