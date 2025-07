A guerra orçamentária que levou o Executivo a recorrer ao Judiciário contra decisão do Legislativo que revogou o aumento do IOF está impregnada de oportunismo. Nada é o que parece, exceto o fato de que, nessa briga, a sociedade entra com a cara. Ou com o bolso. O governo diz ser contra a elevação da carga tributária, mas pega em lanças pela elevação do IOF, o imposto sobre operações financeiras. O Congresso alega ser a favor do corte de gastos, mas mastiga R$ 50 bilhões em emendas enquanto cria despesas novas, uma atrás da outra.