Lula e Milei estreitam inimizade por agenda mínima no Mercosul Lula inicia nesta quarta-feira sua primeira visita a Buenos Aires desde que Javier Milei virou presidente da Argentina. Participa da Cúpula do Mercosul. Termina na quinta, quando Milei transferirá para Lula a presidência rotativa do bloco, que inclui também Paraguai, Uruguai e a recém-chegada Bolívia. Embora não se suportem, Lula e Milei estreitaram a inimizade em torno de uma agenda enxuta. É mínima como um alfinete. A cabeça do alfinete é um acordo para suavizar a TEC, Taxa Externa Comum, na importação de produtos de fora do Mercosul. Veja o texto completo de Josias de Souza