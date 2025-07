Em meio à beligerância que eletrifica as relações do governo com o Congresso, Lula fez uma tímida concessão à moderação nesta quarta-feira. Em entrevista à TV Bahia, disse que vai conversar com os presidentes da Câmara e do Senado depois que retornar de viagem à Argentina e de participar da reunião de cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro. "Vamos voltar à normalidade política nesse país", declarou.