Ou Hugo Motta pune agressores de Marina ou passará por frouxo Ninguém deveria cometer a mesma tolice duas vezes, pois a possibilidade de escolha é incomensuravelmente grande. Mas a Câmara submeteu Marina Silva aos mesmos crimes cometidos no Senado há um mês. Em sessão da Comissão de Agricultura da Câmara, deputados infligiram à ministra do Meio Ambiente ataques machistas, racistas, misóginos e injuriosos. Há quatro meses, o plenário da Câmara foi convertido num campo de batalha. Num debate sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro, petistas e bolsonaristas convulsionaram a sessão com agressões mútuas que afrontaram o decoro parlamentar. Hugo Motta correu do microfone. Declarou o seguinte: Veja o texto completo de Josias de Souza