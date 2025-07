Quaest mostra que Lula 3 vai virando uma xepa na Câmara Pesquisa feita pela Quaest junto aos deputados federais sinaliza que a Câmara transformará o crepúsculo de Lula 3 numa xepa. Quase metade dos deputados federais (46%) avalia negativamente o governo. Mais da metade (51%) considera que o relacionamento com o Executivo é ruim ou péssimo. O que dá a essa combinação de fatores uma aparência de fim de feira é a revelação de que quase seis em cada dez deputados (57%) acreditam que são baixas as chances de Lula aprovar sua agenda no segundo semestre. Veja o texto completo de Josias de Souza