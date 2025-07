Mudou de patamar o movimento que deu ao embate entre governo e Congresso ares de guerra de riscos contra pobres. Deflagrada a partir de uma parceria da Secretaria de Comunicação do Planalto com o Partido dos Trabalhadores, a articulação saltou das redes sociais para as ruas. Nesta quinta-feira, dois lances tonificaram o embate. Num, o PT lançou um site para cadastrar influenciadores governistas interessados em impulsionar na internet a bandeira da "justiça social". Noutro, dois movimentos sociais de esquerda —a Frente Povo Sem Medo e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto— ocuparam por duas horas o saguão do prédio do banco Itaú, na avenida Faria Lima, em São Paulo.