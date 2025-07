O Congresso derrubou o IOF de Lula sob o argumento de que o governo precisa equilibrar suas contas por meio do corte de gastos, não do aumento de impostos. No mesmo dia, o Congresso ajudou a desequilibrar as contas nacionais elevando o número de deputados federais de 513 para 531. Logo, Lula deveria vetar a lei que criou 18 novas vagas de deputados para cortar gastos. Lula tem até o dia 16 para optar entre o veto ou a sanção da nova lei. Vive um dilema hamletiano: ser ou não ser presidente da República. Para ser, precisaria vetar. Mas avalia que não ser pode lhe render vantagens políticas. Abstendo-se de vetar ou sancionar, Lula transferiria para o próprio Congresso o ônus de promulgar a lei. Ainda não notou que na política, como na vida, a omissão é um pecado que se faz não fazendo.