Num instante em que o julgamento de Bolsonaro se encontra na fase das "alegações finais", Trump veio à boca do palco para aderir à alegação de perseguição política. Postou na sua rede social que o réu "não é culpado de nada" e sofre uma "caça às bruxas". Quem sabe ler nas entrelinhas percebe que Trump esboçou para Bolsonaro uma rota de fuga. Em fevereiro de 2024, Bolsonaro mostrou do que é capaz. Assustou-se com a apreensão do seu passaporte pela Polícia Federal. Farejando o risco de uma prisão preventiva, refugiou-se por dois dias na embaixada da Hungria. Se for condenado, como parece provável, pode agora buscar refúgio na embaixada dos Estados Unidos, pedindo asilo diplomático à Casa Branca.