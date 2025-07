Intimados pelo Judiciário a negociar uma saída para a crise do IOF, as cúpulas do Executivo e do Legislativo voltaram a se falar. Hugo Motta e Davi Alcolumbre, chefes da Câmara e do Senado, reuniram-se na noite desta terça-feira com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann. Numa conjuntura intoxicada pelo debate eleitoral, discute-se o fechamento das contas de 2025 e 2026. A evolução da dívida pública indica que a travessia seria mais segura se fosse construída uma ponte. Mas faltam disposição e material político. Tenta-se, então, improvisar uma pinguela fiscal. Não resolve o problema. Mas evita que a travessia até 2027 seja feita a nado.