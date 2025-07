Tarcísio desvia do tiro de Trump enfiando sua cabeça no cinismo Tarcísio de Freitas reagiu à taxa de 50% que Trump disparou contra o Brasil como um avestruz. Desviou do tiro enfiando a cabeça no cinismo. Produziu um combo ofensivo. Num único post, atacou a lógica, preservou o agressor e ignorou as vítimas. O governador acusou Lula de colocar a "ideologia acima da economia". Agrediu a lógica ao cometer o pecado que atribui ao rival. Ideologizou a encrenca ao tratar como conflito comercial a retaliação política de Trump. Veja o texto completo de Josias de Souza