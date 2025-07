Tarcísio de Freitas meteu-se numa briga com Eduardo Bolsonaro. O miolo da discórdia é a tarifa de 50% de Trump contra as exportações do Brasil. O filho de Bolsonaro irritou-se com uma visita do governador de São Paulo à embaixada dos Estados Unidos, nesta sexta-feira. Após tratar o tiro de Trump como vitória de Bolsonaro, Tarcísio executa uma coreografia de redução de danos. Tenta temperar seu bolsonarismo com uma defesa qualquer dos interesses do paulista. Postou nas redes que "é preciso negociar" com base em "dados e argumentos consolidados."