Gonet e Moraes inviabilizam pacto do Brasil com o Diabo Na carta endereçada a Lula, Trump propôs um pacto diabólico. O Brasil venderia sua alma ao Diabo a troco do fim da taxa de 50%. O Cramulhão alaranjado foi direto ao ponto: "A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!". Lula refutou a parceria. Mas ainda que quisesse firmar um pacto com Satanás, não teria como garantir sua execução. Vence nesta segunda-feira o prazo para que o procurador-geral Paulo Gonet entregue ao Supremo as alegações finais referentes ao pedaço do julgamento da trama golpista que envolve Bolsonaro. O texto pede condenação implacável. Veja o texto completo de Josias de Souza