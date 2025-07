Ao criar no domingo um comitê interministerial para formular a resposta à sanção de Trump, Lula agiu com ponderação. Ao confiar a coordenação do grupo a Geraldo Alckmin, vacinou-se contra o radicalismo. Nesta terça-feira, Alckmin coordenará as duas primeiras reuniões do novo comitê. Pela manhã, ouvirá a voz da indústria. À tarde, recolherá as apreensões do agronegócio. Correndo contra o prejuízo, o governador Tarcísio de Freitas convidou empresários para um encontro em São Paulo, também nesta terça.