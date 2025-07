Gonet aproxima Cid das grades O procurador-geral Paulo Gonet fez a caveira do tenente-coronel Mauro Cid nas alegações finais apresentadas ao Supremo. Tratou-o como um delator contraditório, omisso e seletivo. Descartou o "perdão judicial". Defendeu que uma eventual premiação seja fixada em "patamar mínimo" —diminuição de apenas um terço da pena. Se Gonet for atendido, Cid talvez não se livre da cadeia. O acordo de colaboração homologado por Alexandre de Moraes em 2023 previa que o delator obteria o "perdão judicial" ou uma pena mixuruca de dois anos de prisão, em regime inicialmente aberto. Seria um prêmio extraordinário. Entretanto, à medida que as apurações avançavam, a PF se deu conta de que Cid suava o dedo em conta gotas. A certa altura, só gotejava após ser espremido pela descoberta de suas omissões e contradições. Veja o texto completo de Josias de Souza