Governo e empresários avaliam que a melhor guerra é a evitada Em reuniões coordenadas por Geraldo Alckmin, representantes da indústria e do agronegócio pediram ao governo que evite usar a lei da reciprocidade contra o tarifaço de 50% decretado pela Casa Branca. Empresários e autoridades concordaram que a melhor guerra é a evitada. Agora só falta combinar com Donald Trump. Nas pegadas da divulgação do parecer em que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que condene Bolsonaro por atentar contra a democracia, Trump lamentou: "Eles querem prendê-lo. Acho isso é uma caça às bruxas". Veja o texto completo de Josias de Souza