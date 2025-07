Será que Bolsonaro vai fugir? Em alegações finais de 517 páginas, o procurador-geral da República forneceu pano para a manga, o colarinho e os bolsos do uniforme de presidiário que o Supremo vestirá em Bolsonaro e nos sete coadjuvantes do "núcleo crucial" da trama golpista. Paulo Gonet pediu que Bolsonaro seja declarado culpado dos cinco crimes atribuídos a ele. Juntos, compõem o atentado mais grave que alguém pode cometer contra uma democracia: atentar contra ela. Desde que Mauro Cid começou a colaborar com a Polícia Federal, uma pergunta tornou-se complemento inevitável de todos os desdobramentos da investigação: Quando será indiciado? Os comandantes do Exército e da Aeronáutica revelaram em depoimentos que se negaram a avalizar o golpe. A interrogação foi atualizada: Quando Bolsonaro será denunciado? Veja o texto completo de Josias de Souza