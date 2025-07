Os juros estão em Marte. A inflação ainda está fora da meta. A economia, que deslizava de lado, começa a andar para trás. A despeito de tudo, pesquisa da Quaest informa que Lula tirou um pé do inferno astral. Sua popularidade continua no vermelho. Mas a distância entre as taxas de reprovação e de aprovação caiu de 17 para dez pontos percentuais. Por trás da interrupção do processo de erosão da imagem do presidente há uma inusitada aliança. Trump, Bolsonaro e Tarcísio se juntaram para atuar como cabos eleitorais de Lula. Para 72% dos brasileiros, Trump errou ao sobretaxar as exportações a pretexto de interromper uma hipotética "caça às bruxas" contra Bolsonaro.