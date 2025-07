Bolsonaro está tonto. O distúrbio tem três origens. Uma, primordial, é a certeza de que está prestes a virar presidiário. Outra é a percepção de que o tiro de Trump atingiu não os inimigos da direita, mas empresários e trabalhadores brasileiros. A terceira razão para a perturbação é o estrago produzido pela briga autofágica entre o afilhado Tarcísio de Freitas e o filho Eduardo Bolsonaro. Ao pedir ao Supremo que condene Bolsonaro por crimes que podem resultar em 43 anos de cana, o procurador-geral Paulo Gonet sinalizou que o xadrez virá com ou sem tarifaço. Ao aderir ao gabinete de crise coordenado por Geraldo Alckmin, o empresariado bolsonarista revelou-se mais preocupado em manter o balanço no azul do que em fugir da bandeira vermelha.