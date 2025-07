Numa eleição, a escolha do candidato não é à la carte. O eleitor é obrigado a escolher o que está exposto no bufê da urna eletrônica. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira reforça a percepção de que não há um candidato dos sonhos entre as iguarias que os partidos cogitam oferecer na próxima sucessão presidencial. Para 58% dos eleitores, Lula, o candidato único da esquerda, não deveria concorrer à reeleição. Inelegível e a caminho da cadeia, Bolsonaro teima em se apresentar único candidato viável da direita. Para 62% do eleitorado, ele deveria cair na realidade e apontar um herdeiro do seu espólio político.