Brasília costuma ser calma entre o ocaso e o nascer do Sol. Mas as autoridades esqueceram de ligar o silencioso na noite passada. Houve intenso tiroteio. Em resposta a um veto noturno de Lula, que barrou a criação de 18 novas vagas de deputados federais, a Câmara desferiu dois contragolpes. Num, os deputados deram uma porrada no Meio Ambiente. De madrugada, aviltaram os marcos ambientais do país. Desfiguraram as regras de licenciamento ambiental e as normas de avaliação de impactos ambientais. É como se não existisse emergência climática.