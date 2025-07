Cercado por medidas cautelares do Supremo, Bolsonaro percebeu que a única porta que está inteiramente aberta para ele é a da cadeia. Poderia tentar vir em outra direção. Mas age como se preferisse ir em cana antes mesmo de uma condenação definitiva. Aliados do centrão tentam conter os impulsos autodestrutivos de Bolsonaro. Se forem malsucedidos, as explicações os advogados do réu foram intimados a prestar até o final do dia podem ficar obsoletas antes de chegar à mesa de Alexandre de Moraes.