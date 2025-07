Crítica na OMC é munição de festim no tiroteio com Trump A crítica feita pelo Brasil contra a sanção de Trump na OMC tem a mesma relevância de um cartucho de festim um filme de bangue-bangue. É munição cenográfica. Tem relevância meramente simbólica. Do ponto de vista prático, não fere o adversário. Na hipótese de formalizar a abertura de uma controvérsia com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, o Brasil estará condenado à vitória. O vocábulo "condenado" se aplicaria ao caso porque o triunfo teria efeito nulo. Veja o texto completo de Josias de Souza