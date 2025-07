No bolsonarismo, nada se cria, nada se copia, tudo se recicla. A reutilização de asneiras gastas transformou o polo de apoio de Bolsonaro no Congresso numa usina de reciclagem de erros. Após recolher impressões dos chefes do Legislativo e de líderes partidários, um admirador de Bolsonaro no centrão produziu um resumo rude da conjuntura: "Está todo mundo de saco cheio". A sabedoria convencional ensina que ninguém deve cometer a mesma tolice várias vezes, pois a possibilidade escolha é muito grande. Mas a facção bolsonarista, irritada com a instalação de uma tornozeleira na perna do "mito", acendeu suas fornalhas em pleno recesso parlamentar para reciclar um pacote manjado.