O general Mário Fernandes pensou que estivesse pensando quando declarou que a ideia de assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes não passou de um "pensamento digitalizado". Na verdade, o general estava apenas confessando em depoimento ao Supremo Tribunal Federal a autoria de um plano homicida impresso e auditável. Golpista confesso, o general imprimiu o plano Punhal Verde e Amarelo numa máquina do Planalto. Deu-se em 9 de novembro de 2022. Cerca de 40 minutos depois, foi ao Alvorada. Encontrou-se com Bolsonaro. Mera "coincidência". Jura sobre a bíblia que não compartilhou seus instintos primitivos "com ninguém." Imprimiu o plano apenas para ler os próprios pensamentos.