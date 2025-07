Ou Congresso expurga Eduardo ou se desmoraliza junto com ele A traição de Eduardo Bolsonaro mudou de patamar. Autoconvertido em estafeta de Donald Trump, o deputado ralava para obter da Casa Branca uma sanção contra Alexandre de Moraes. Obteve muito mais. Insatisfeito, estendeu sua chantagem, nesta sexta-feira, aos presidentes da Câmara e do Senado. Eduardo atribui ao seu esforço como antiembaixador do Brasil nos Estados Unidos a paulada de Trump nas exportações do Brasil. Antes mesmo de entrar em vigor, em 1º de agosto, o tarifaço de 50% impõe prejuízos severos a empresas nacionais, ameaçando milhares de empregos de brasileiros. Veja o texto completo de Josias de Souza