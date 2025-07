Anunciado às vésperas do início da vigência da sanção de Trump contra as exportações brasileiras, o acordo firmado entre Estados Unidos e União Europeia trouxe duas notícias para Lula. A notícia má é que não há notícia boa para o Brasil. A notícia péssima é que o acerto do bloco europeu com o Mercosul, que Lula espera fechar antes do Natal, corre o risco de sofrer novo atraso. Trump referiu-se ao acerto tricotado neste domingo em encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como "o maior acordo de todos os tempos." Além de absorver tarifa de 15%, a comunidade europeia comprometeu-se a investir US$ 600 bilhões nos Estados Unidos.