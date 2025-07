Governadores procuram Alckmin para pôr bola do tarifaço no chão Em meio à irracionalidade que intoxica a política nacional, coisas alvissareiras também acontecem. Primeiro, a boa notícia: o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve nesta segunda-feira com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Convidou-o para participar de encontro com o fórum nacional de governadores. Agora, a notícia excelente: Deseja-se esboçar uma estratégia para que União e estados passem a enfrentar juntos o tarifaço de Trump contra as exportações do Brasil. Segundo Ibaneis, a ideia foi "muito bem recebida" por Alckmin. Se tudo correr como planejado, a reunião ocorrerá antes da sexta-feira, dia fixado por Trump para o início da vigência da sanção de 50%. Veja o texto completo de Josias de Souza