Senadores brincam de esconde-esconde com filho de Bolsonaro A esse ponto chegamos: à beira do abismo tarifário de Trump, o deputado Eduardo Bolsonaro dedica-se a jogar sabonete sob os pés dos oito senadores brasileiros que realizam em Washington um esforço tardio para tentar reduzir os danos. Os senadores equiparam-se para conversar com empresários e congressistas americanos. Desperdiçam parte do tempo brincando de esconde-esconde. Para fugir da sabotagem de Eduardo Bolsonaro, guardam os nomes dos interlocutores em segredo. Veja o texto completo de Josias de Souza