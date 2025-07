O pedaço golpista dos kids pretos imaginou que tivesse uma alma verde-oliva quando colocou os pés no golpe de Bolsonaro. Desde então, os integrantes desse núcleo intoxicado das Forças Especiais do Exército sofreram uma inusitada mutação cromática. Ficaram vermelhos de raiva com a resistência do general Freire Gomes, que comandava o Exército. Desnudados no inquérito policial, amarelaram. Inquiridos pela PF, ganharam uma cor de burro quando foge.