Na política, a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. Segundo o Datafolha, quase nove em cada dez brasileiros (89%) avaliam que o tarifaço de Trump trará algum prejuízo para a economia brasileira. Para 77% o impacto negativo afetará as finanças pessoais. Quer dizer: a pesquisa indica que, se a estupidez matasse, os políticos que defendem as sanções de Trump contra as exportações do Brasil teriam que colocar pontes de safena no cérebro. Mais da metade dos eleitores (57%) considera que o presidente americano erra ao pedir que a Justiça interrompa o julgamento de Bolsonaro.