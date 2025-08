Quem sabe ouvir nas entrelinhas escutou no discurso feito por Alexandre de Moraes na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira, sinais de que, para o ministro, Eduardo Bolsonaro colocou-se na mesma trilha do pai. Um caminho que conduz à cadeia. Sem mencionar o nome de Eduardo, Moraes tratou-o como membro de uma "organização criminosa". Declarou que o deputado atua nos Estados Unidos "de maneira covarde e traiçoeira". Produz "agressões" que Moraes considera "espúrias e ilegais", com a finalidade de criar "grave crise econômica no Brasil". Avaliou que o filho de Bolsonaro produz provas contra si mesmo.