Com a condenação programada para setembro, Bolsonaro transformou o crepúsculo de sua liberdade numa experiência estridentemente silenciosa. Trancado em seus rancores, trocou a loquacidade costumeira por uma inusitada autocontenção. No Supremo Tribunal Federal, o silêncio de Bolsonaro é escutado com um pé atrás. "Vem coisa por aí", suspeita um ministro do tribunal.