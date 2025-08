No discurso que fez no 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília, Lula teve seu melhor momento quando tratou do tarifaço de Trump. O ambiente partidário, a plateia companheira, o pano de fundo eleitoral... Tudo parecia estimular o orador a fazer concessões ao radicalismo. Mas Lula, entre arroubos e autoelogios, encontrou no meio-termo o timbre ideal para lidar com a crise. Nem tão ácido que pareça provocação, nem tão dócil que transpareça medo. Lula declarou que a "briga" com a Casa Branca tem "um limite". Esmiuçou o raciocínio: "Não posso falar tudo que eu acho que eu devo falar, eu tenho que falar o que é possível falar, [...] aquilo que é necessário." Realçou que, no momento, é necessário manter o diálogo.