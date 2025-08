Político com tornozeleira não é novidade. Também não é bom exemplo. Mas é um ótimo aviso. O adorno instalado na perna do senador Marcos do Val deixa entendido que Eduardo Bolsonaro pode amargar coisa pior se retornar ao Brasil. O senador Marcos do Val colocou-se na mira de Alexandre de Moraes há cerca de dois anos e meio, quando tramou grampear uma conversa com o ministro do Supremo. Deu-se num encontro realizado no Alvorada, com a presença de Bolsonaro e do então deputado Daniel Silveira.