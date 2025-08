Congresso ganha aparência de hospício dirigido pelos loucos Quem observa o Congresso de longe fica com a impressão de que Câmara e Senado viraram hospícios. Quem vê de perto, descobre que o manicômio é momentaneamente administrado pelos loucos. Antes de se transformar num balé de elefantes, a questão da anistia parecia pacificada. O bolsonarismo fingia que tinha os votos para aprovar, o centrão fingia que acreditava e os chefes do Parlamento mantinham a proposta longe do plenário. A impunidade de Bolsonaro pairava sobre o país como uma ameaça perpétua. Veja o texto completo de Josias de Souza