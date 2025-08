Lula faz 3 gols e joga uma bola na trave ao falar sobre tarifaço Nesta quarta-feira, dia em que começou a vigorar o tarifaço de 50% de Trump contra as exportações do Brasil, Lula deu entrevista à agência Reuters. Nela, marcou três gols e jogou uma bola na trave. Fez golaço ao declarar que não cogita retaliar, pois não quer fazer com os Estados Unidos o que Trump faz com o Brasil. "Quando um não quer, dois não brigam", disse. Veja o texto completo de Josias de Souza