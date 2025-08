Trump conecta Bolsonaro com as assombrações da pandemia Trump não imaginou que suas sanções produziriam tantos efeitos colaterais no pró-homem que o inspirou a sobretaxar o Brasil. Todos os escrúpulos de consciência que Bolsonaro mandou às favas durante a pandemia voltaram das favas para assombrá-lo. No auge da Covid, Bolsonaro culpou governadores e ministros do Supremo pela crise na economia. Avesso às políticas sanitárias, criou um bordão para ironizar a sensatez: "Fica em casa, a economia a gente vê depois". Veja o texto completo de Josias de Souza