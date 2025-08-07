Com os pés afundados no lodaçal de mais de 80 inquéritos sobre desvios na aplicação de verbas federais malversadas por meio de emendas parlamentares, o centrão pegou carona no motim congressual do bolsonarimo. A sublevação foi suspensa entre a noite da quarta-feira e a manhã desta quinta, em meio a negociações para a inclusão na pauta da Câmara de proposta que acaba com o foro privilegiado para os poderosos. O bolsonarismo deseja tirar Bolsonaro do Supremo. O centrão quer blindar parlamentares afundados no pântano das emendas. O objetivo é enviar o processo da trama do golpe e os casos de malversação de verbas federais para a estaca zero da primeira instância. Ali, abre-se a perspectiva de uma infinidade de recursos, que conduzem os crimes à prescrição —um outro nome para impunidade.