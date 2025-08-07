A facção de Bolsonaro no Congresso fundou nesta semana o MSV, Movimento dos Sem-Vergonha. Invadiu os plenários da Câmara e do Senado há três dias. Os sem-vergonha consideram-se donos de latifúndios de verdade. Como são verdades alternativas e improdutivas, tentam legitimá-las por meio de leis aprovadas na marra.

Na noite passada, o MSV consentiu que Hugo Motta sentasse no trono e discursasse por alguns minutos. Mas interditou a votação da MP que libera crédito para ressarcir aposentados roubados. Com a autoridade ainda bloqueada, Davi Alcolumbre tenta aprovar nesta quinta-feira, em sessão virtual, a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos.