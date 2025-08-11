No esforço que empreende para abrir canais de negociação com a Casa Branca, o Planalto esperava pelo pior. Obteve algo pior do que o esperado. Descobriu que a característica fundamental da tentativa de negociação do Brasil com os Estados Unidos é passar mais de um mês sinalizando que tem muito a dizer para chegar à constatação de que o outro lado não tem nada a ouvir. Fernando Haddad informou nesta segunda-feira que foi cancelada a conversa que teria na quarta com o Secretário do Tesouro americano Scott Bessant. Na semana passada, quando o agendamento do contato foi noticiado, Eduardo Bolsonaro sinalizou que agiria para impedir que ocorresse. Haddad acusou o golpe.