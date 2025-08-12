Impulsionado pelo motim que paralisou o Congresso por 30 horas na semana passada, o pacote que fornece aos congressistas uma blindagem contra inquéritos e ações penais poderia ser chamado de "Bolsa PCC". Se aprovado, o pacote realizará para os políticos o sonho de qualquer membro de organização criminosa. O devaneio é 100% feito de impunidade.

Hoje, inquéritos contra deputados e senadores são abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo Tribunal Federal. Deseja-se transferir a investigação e o julgamento de ações contra parlamentares para instâncias inferiores do Judiciário. Pior: pretende-se condicionar a abertura de inquéritos a uma autorização prévia do próprio Congresso.