Convém desconfiar de políticos veementes. A veemência, quando é muita, costuma estar a um milímetro do recuo. No domingo, o presidente da Câmara trombeteou nas redes sociais que a exploração sexual de crianças na internet "é um tema urgente." Anunciou que colocaria propostas em pauta nesta semana. Depois de 48 horas, Hugo Motta criou um grupo de trabalho. No Congresso, grupos de trabalho ou não saem do lugar ou são desvirtuados por dois tipos de parlamentares. Há os que não são capazes de nada e os que são capazes de tudo. Em vez de votar uma boa proposta já aprovada no Senado, a Câmara decidiu analisar mais de 30 projetos. Podendo marcar um gol, os deputados chutam para trás a bola que está na marca do pênalti.