Vale por uma delação a última manifestação que a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira enfiou dentro do processo sobre o golpe. Nela, o ex-ministro da Defesa se manteve na contramão dos seus cúmplices. Em vez de desqualificar, qualificou a denúncia da Procuradoria.

A defesa do general evitou o caminho cômodo do ataque ao delator. Quem lê a peça fica com a impressão de que Paulo Sérgio assumiu o papel de um náufrago que se agarra a pedaços da delação de Mauro Cid como se confundisse jacaré com tronco.