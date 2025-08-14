O Brasil teria virado de ponta-cabeça se o golpe de Bolsonaro não tivesse falhado: o TSE fechado, a eleição anulada, Lula, Alckmin e Xandão assassinados... Uma selvageria inédita. Na última peça que entregou ao Supremo Tribunal Federal antes do julgamento, a defesa de Bolsonaro conseguiu criar um país ainda mais inimaginável: um Brasil em que nada aconteceu.

O Brasil alternativo da defesa é um país com o relógio quebrado. Parou no instante em que o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior disseram "não" a Bolsonaro. Nesse enredo que suprime a resistência dos comandantes militares, a defesa acorrentou o "mito" a mandamentos negativos. Todos começam com não.