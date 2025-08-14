Ao elevar o tom dos seus ataques contra o Brasil nesta quinta-feira, Trump transformou sua cruzada num processo que visa convertê-lo em ator da sucessão presidencial de 2026. A investida de Trump é economicamente incoerente e politicamente arriscada.

A incoerência se deve ao fato de que a alegação de Trump de que "o Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas", está escorada em mentiras. O Brasil coleciona déficits na relação comercial com os Estados Unidos há 17 anos. Dos dez produtos mais exportados por empresas americanas, oito entram em solo brasileiro com tarifa zero.