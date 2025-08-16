Errar é humano, ensina o antigo provérbio. Botar a culpa em Lula pode ser um ótimo negócio, sinaliza o Datafolha. Pesquisa divulgada neste sábado revela que 35% dos brasileiros responsabilizam Lula pela chantagem tarifária de Trump. Para 39%, a culpa é da família Bolsonaro -22% culpam diretamente o "mito"; 17% o filho dele, Eduardo Bolsonaro. A distribuição das culpas entre Lula e o clã Bolsonaro está empatada no limite da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos para mais ou para menos. Considerando-se que o objetivo da sanção de Trump não é comercial, mas confessadamente político —interromper uma ficcional "caça às bruxas" a que estaria submetido Bolsonaro— o empate estatístico representa uma derrota para Lula na guerra da comunicação.