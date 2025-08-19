Convencidos de que Lula está no rumo errado, PP e União Brasil decidiram seguir em direção oposta. Esqueceram, porém, de fazer o retorno. Juntaram-se numa federação partidária que tem a pretensão de ser a maior força oposicionista do país. Mas optaram por manter os cofres que colecionaram no governo Lula —quatro ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal.

Antônio Rueda e Ciro Nogueira, copresidentes da federação União-PP, têm almas intercambiáveis. Ambos espinafram Lula. No gogó, pregam a entrega dos cargos. Mas nunca chegam ao ponto do rompimento. Há estratagema na ambiguidade.