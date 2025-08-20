Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira atribui a Lula seu melhor desempenho desde o início de 2025. A popularidade do presidente e do governo continuam no vermelho. Mas a diferença entre os que desaprovam e os que aprovam o desempenho de Lula caiu de 12 para oito pontos percentuais. No caso do governo, a distância foi reduzida à metade, de dez para cinco pontos. O cenário ainda é de tormenta. Mas a pesquisa indica que Lula passou a dispor de duas boias: a queda na inflação dos alimentos e a reação contra o tarifaço de Trump. Segundo a pesquisa, a percepção de carestia dos alimentos caiu 16 pontos em um mês. O índice dos que avaliam que o poder de compra é menor agora do que há um ano recuou dez pontos.